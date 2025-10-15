El bruxismo puede generar desgaste del esmalte dental, fracturas y sensibilidad en las piezas afectadas. El dolor se extiende frecuentemente a la mandíbula, cabeza y incluso cuello y espalda. En casos severos, puede conducir a trastornos de la articulación temporomandibular y problemas para dormir.

La palpación inicial permite identificar el origen preciso de las molestias en la musculatura mandibular. La punción seca con agujas finas ayuda a liberar los puntos de tensión en los músculos afectados. Esta técnica se complementa con electroestimulación para modular la actividad muscular.

El láser terapéutico y la radiofrecuencia proporcionan alternativas adicionales para reducir la inflamación. La terapia manual en las zonas afectadas completa el abordaje integral del problema. Estas intervenciones buscan desinflamar, relajar y disminuir los dolores causados por esta condición.