Un joven motociclista fue asesinado a balazos la mañana de este sábado 4 de octubre en un violento ataque ocurrido en un túnel ubicado debajo de la Ruta 32, en Estrada de Matina, Limón. El paso subterráneo conecta dos sectores de las fincas bananeras de la zona, y es conocido por ser una vía común para trabajadores y motociclistas locales.

Según confirmó la Cruz Roja Costarricense, la alerta sobre un ataque armado se recibió a las 10:37 a. m., y al llegar al sitio, los socorristas encontraron al hombre sin signos vitales, declarando su fallecimiento en el lugar. Las autoridades estiman que el crimen ocurrió minutos antes, alrededor de las 10:00 a. m.

Violento ataque en zona rural de Limón

La identidad del joven no ha sido revelada oficialmente, y por el momento se desconoce el motivo del ataque. Lo que sí está claro es que el crimen fue intencional y directo, ya que los agresores esperaban a su víctima en el túnel, un sitio aislado y de difícil acceso para vehículos.

OIJ investiga posible ajuste de cuentas

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se hicieron presentes en la escena para realizar el levantamiento del cuerpo y recolectar evidencia. No se descarta que el asesinato esté relacionado con ajustes de cuentas o conflictos locales, aunque la investigación se mantiene abierta.

La noticia está en desarrollo.