Un accidente de tránsito se registró este viernes en San Rafael de Escazú, frente a la empresa Raven y debajo del puente peatonal, donde una buseta colisionó con un vehículo pesado, lo que deja a cuatro personas atrapadas.

Rescate en curso

Unidades de rescate y ambulancias de soporte avanzado de vida de los Bomberos trabajan en el lugar para liberar a los ocupantes de la buseta.

Atención médica

Los heridos serán entregados a personal paramédico de Bomberos y de la Cruz Roja para su traslado a centros médicos y atención inmediata.

Escena asegurada

Las autoridades mantienen el área acordonada mientras continúan las labores de rescate y atención de la emergencia.