Escrito por: Eduardo Troconis.

Un fuerte accidente se registró en Ciudad Quesada, San Carlos, cuando un motociclista que viajaba a alta velocidad no logró frenar a tiempo en una intersección. El impacto ocurrió justo en el momento en que un vehículo cruzaba, lo que provocó un choque aparatoso en plena vía.

¿Qué sucedió tras el choque?

El motociclista salió proyectado tras el golpe y terminó herido sobre la carretera. Testigos aseguran que todo sucedió en segundos y que el conductor del carro no tuvo espacio para maniobrar.

Las autoridades recordaron que la combinación de exceso de velocidad y la falta de pericia al manejar sigue siendo una de las principales causas de accidentes graves en el país.