Un hombre de 23 años falleció la mañana de este jueves tras ser atacado por un perro de raza American Stafford en Cutris de San Carlos, provincia de Alajuela.

El hecho ocurrió a las 10:59 a.m., según el reporte preliminar de los cuerpos de emergencia.

El ataque ocurrió en Cutris de San Carlos

La emergencia se registró en el sector de Cutris, en San Carlos. De acuerdo con la información inicial, el joven fue atacado por el animal, que le provocó una lesión severa en el cuello.

Cuando la unidad básica de atención llegó al sitio, la víctima ya no presentaba signos vitales.

El perro le causó una herida letal en el cuello

El reporte indica que las lesiones fueron provocadas por un perro tipo American Stafford. La herida en el cuello habría sido determinante para el fallecimiento del joven.

De momento, las autoridades no han brindado detalles adicionales sobre las circunstancias en que ocurrió el ataque ni sobre la condición del animal tras el incidente.

Autoridades investigan lo ocurrido

El caso quedó en manos de las autoridades judiciales, quienes deberán esclarecer cómo se dio el ataque y si existían antecedentes relacionados con el animal.

Esta noticia se encuentra en desarrollo.