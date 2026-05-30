Brutal ataque en parqueo de bar deja un muerto y dos heridos críticos

Un brutal ataque armado ocurrido la noche de este viernes en el parqueo de un bar en Paso Canoas dejó un hombre fallecido y otras dos personas heridas de gravedad, según confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

La víctima mortal fue identificada como un hombre de apellido Montero, de 45 años, quien recibió impactos de bala en el abdomen y en el costado izquierdo del torso.

Además, dos hombres más resultaron heridos durante el ataque. Se trata de un hombre de apellido Vargas, de 35 años, quien sufrió heridas por proyectil de arma de fuego en la zona costal y en el tórax, y otro de apellido Suárez, de 29 años, quien recibió impactos en el glúteo y en ambas piernas.

Ataque ocurrió en el parqueo de un bar cerca de la frontera

Los hechos ocurrieron pasadas las 8:00 p. m. en el sector de Paso Canoas, específicamente en el parqueo de un bar ubicado a unos 200 metros de la zona fronteriza con Panamá.

Según el OIJ, las tres víctimas conversaban en el parqueo. En ese momento, varios sujetos llegaron al lugar a bordo de un vehículo. Los sospechosos bajaron del automóvil y dispararon en múltiples ocasiones contra Montero. Algunos proyectiles también alcanzaron a los otros dos hombres.

Los sospechosos descendieron del automóvil y, aparentemente, dispararon en múltiples ocasiones contra Montero. Sin embargo, varios de los proyectiles también alcanzaron a los otros dos hombres que permanecían junto a él.

Víctima falleció en el hospital

Tras la balacera, los tres hombres fueron trasladados de emergencia al Hospital de Ciudad Neily.

Pese a los esfuerzos médicos, Montero falleció poco después de ingresar al centro médico debido a la gravedad de las heridas.

Los otros dos hombres permanecen bajo atención médica tras resultar heridos durante el ataque.

OIJ investiga el móvil del homicidio

Agentes judiciales se presentaron tanto al hospital como a la escena del crimen para realizar las diligencias correspondientes.

El cuerpo de Montero se remitió a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia, mientras que en el sitio los investigadores recolectaron múltiples indicios balísticos.

El OIJ mantiene abierta la investigación para determinar el móvil del homicidio, identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias que rodearon este violento ataque ocurrido en Paso Canoas.