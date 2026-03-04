Brutal balacera a plena luz del día deja un herido de gravedad

Fecha de publicación: 15 de September de 2026

Fecha de modificación: 15 de September de 2026

Una balacera en Desamparados generó momentos de tensión la tarde de este miércoles en el sector de San Rafael Abajo, específicamente en calle Zapote.

Según información preliminar brindada por la Cruz Roja Costarricense, el incidente dejó como saldo un hombre herido por impactos de arma de fuego.

El hecho ocurrió a plena luz del día, cuando vecinos alertaron sobre múltiples detonaciones, lo que generó alarma entre los que estaban en la zona del incidente.

Fuerza Pública controló la escena tras la balacera

Los socorristas indicaron que debían esperar a que la Fuerza Pública asegurara el sitio antes de poder ingresar y brindar atención médica.

Sin embargo, de forma preliminar, se informó que el herido fue trasladado en un vehículo particular hacia la Clínica Marcial Fallas, ubicada en el mismo cantón, a pocos metros de la zona del incidente.

Hasta el momento, las autoridades no han brindado detalles sobre la identidad del paciente ni sobre su estado de salud.

Investigación en desarrollo

La Policía mantiene el control del área mientras recopila información para esclarecer lo ocurrido en esta nueva balacera en Desamparados.

Se desconoce, por ahora, el móvil del ataque y si hay personas detenidas.

Esta es una noticia en desarrollo.