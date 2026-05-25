Un brutal accidente de tránsito en San Carlos dejó como saldo una persona fallecida la tarde de este lunes en el sector de Florencia, específicamente unos 300 metros sobre la ruta nacional 141, hacia carretera a Ron Ron.

El hecho ocurrió a eso de la 1:10 p.m., cuando se reportó una colisión entre un vehículo y una motocicleta que terminó en tragedia.

¿Qué dice el reporte preliminar?

De acuerdo con la información preliminar, el conductor de un vehículo intentaba realizar un giro a la izquierda cuando, en ese momento, una motocicleta habría hecho un adelantamiento indebido, provocando que colisionara con la parte frontal del automotor.

Debido a la fuerza del impacto, el motociclista salió expulsado varios metros y terminó cayendo sobre una parada de autobús, donde falleció en el sitio.

Las autoridades indicaron que, de momento, no ha trascendido la identidad del fallecido.

Ruta permanece cerrada tras accidente en San Carlos

Tras el mortal accidente, las autoridades cerraron el paso para quienes transitan desde Santa Clara hacia Florencia de San Carlos, mientras se coordina la llegada del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para el levantamiento del cuerpo y las diligencias correspondientes.

Las autoridades pidieron a los conductores tomar rutas alternas y extremar precauciones mientras se mantiene la intervención en la zona.

Motocicleta quedó destruida

Según trascendió, la motocicleta involucrada no portaba placas y quedó totalmente destruida tras el impacto.

Vecinos de la zona aseguran que no es la primera vez que ocurre un accidente en este sector, lo que vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por la seguridad vial en el lugar.

Las autoridades mantienen la investigación para determinar con exactitud cómo ocurrió este fatal accidente.

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