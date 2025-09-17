Un brote de varicela afecta actualmente a 24 reos privados de libertad en el centro penitenciario de San Sebastián, lo que ha obligado a las autoridades a implementar medidas de aislamiento para contener la propagación del virus dentro de las instalaciones.

Las personas contagiadas permanecen bajo vigilancia médica mientras se monitorea la evolución de sus síntomas, en un esfuerzo por prevenir complicaciones de salud mayores.

Este incidente muestra los desafíos que enfrenta el sistema carcelario en materia de salubridad y control de enfermedades.