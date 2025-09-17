Un brote de varicela en la cárcel de San Sebastián mantiene a 30 reos en aislamiento y ha provocado la suspensión de visitas por un mes, según confirmaron las autoridades penitenciarias.

La enfermedad se ha extendido por múltiples módulos del centro carcelario, en los cubículos C1 y C2, donde se concentran los casos activos entre privados de libertad de 20 a 40 años.

Pese al alcance del brote, que ya registra 109 recuperados acumulados, las autoridades aseguran que todos los pacientes se encuentran en buenas condiciones de salud.