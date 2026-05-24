Una familiar de la persona fallecida, cuyo caso es investigado por el Ministerio de Salud por su posible relación con el brote alimentario en Ciudad Colón, conversó con Noticias Repretel y expresó su preocupación por la situación.

“Un cuñado mío lo enterraron con las bacterias, se envenenó, entonces yo estoy muy asustada”, “hay que tener mucho cuidado” comentó la mujer.

Más de 80 personas presentan síntomas

Según confirmó el Ministerio de Salud, actualmente se contabilizan 12 personas infectadas por salmonella y más de 80 con cuadros de diarrea relacionados con este brote.

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Las autoridades detallaron que se identificaron 32 casos con asociación epidemiológica al consumo de alimentos en el establecimiento comercial que permanece bajo investigación.

De esos casos, 12 dieron positivo por salmonella.

Ministerio investiga posible relación con fallecimiento

El Ministerio de Salud indicó que la muerte reportada continúa en investigación para determinar si efectivamente está vinculada al brote alimentario.

Las autoridades sospechan que problemas de higiene y manipulación de alimentos en el establecimiento habrían provocado la contaminación.

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Ante esto, se ordenó el cierre temporal del local mientras avanzan las investigaciones.

Autoridades hacen llamado a acudir al médico

Las autoridades sanitarias pidieron a la población reforzar las medidas de higiene y mantenerse alerta ante síntomas como diarrea, vómitos y fiebre.

En caso de presentar molestias, recomiendan acudir de inmediato al centro médico más cercano.