Salud cerró venta de pollo por casos de salmonella y un fallecimiento en investigación

El Ministerio de Salud informó que continúa la investigación epidemiológica y sanitaria relacionada con el brote de enfermedad transmitida por alimentos detectado en un establecimiento comercial en Ciudad Colón de Mora.

Como parte de las acciones, las autoridades ordenaron el cierre temporal del negocio mientras avanzan las investigaciones y análisis de laboratorio.

Confirman casos positivos por salmonella

De acuerdo con el reporte oficial, actualmente se identifican 32 casos relacionados con el consumo de alimentos en el establecimiento bajo investigación.

De esos pacientes, 12 ya cuentan con resultados positivos por salmonella.

Además, el Ministerio confirmó que también se investiga un fallecimiento para determinar si tendría relación directa con este brote alimentario.

Varias instituciones participan en el caso

La investigación se desarrolla de manera coordinada entre el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense de Seguro Social, el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud y el Servicio Nacional de Salud Animal.

Las autoridades sospechan que problemas relacionados con higiene y manipulación de alimentos podrían estar detrás de la contaminación.

Salud pide reforzar medidas preventivas

El Ministerio de Salud hizo un llamado a la población para reforzar las medidas de prevención al consumir alimentos en comercios.

Le puede interesar: Familiar de fallecido por presunto brote alimentario habló con Noticias Repretel: Vea qué dijo



Entre las recomendaciones destacan verificar que los establecimientos cuenten con permiso sanitario vigente, observar condiciones adecuadas de limpieza y asegurarse de que el personal manipule correctamente los alimentos.

Asimismo, recuerdan la importancia del lavado frecuente de manos antes de consumir alimentos.

Las autoridades indicaron que la información podría actualizarse conforme avancen las investigaciones epidemiológicas y los resultados de laboratorio.