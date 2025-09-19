En Torreón, México, un trabajador de limpieza perdió la vida luego de ser víctima de una broma pesada por parte de sus compañeros.

La víctima fue identificada como Carlos Gurrola Arguijo, de 47 años, conocido como “Papayita”.

¿Qué pasó con Carlos Gurrola?

El incidente se registró el pasado 30 de agosto en un centro comercial de la zona de Senderos, donde Gurrola laboraba como personal de limpieza.

Ese día, tras regresar de su almuerzo alrededor de las 2:00 p.m., Carlos bebió de su botella de electrolitos y notó un sabor extraño. Poco después supo que el envase había sido rellenado con una sustancia tóxica tipo desengrasante líquido.

Aunque intentó desechar la bebida, ya había ingerido parte del químico, lo que lo dejó en estado crítico. Fue trasladado por su familia hasta la Cruz Roja, pero el 18 de septiembre falleció.

Bromas recurrentes y acoso laboral

De acuerdo con testimonios de sus familiares, Gurrola era víctima de constantes burlas y maltratos en el trabajo. Entre las “bromas” estaba esconderle la comida, dañar su bicicleta o desaparecerle el celular.

Sin embargo, la última de estas agresiones terminó en tragedia.

Señalamientos contra la empresa

La familia de la víctima denunció que la empresa tardó casi tres horas en notificarles lo ocurrido y que no le brindaron atención médica inmediata.

Además, acusan que una compañera de trabajo tiró la botella de electrolitos, eliminando una pieza clave de evidencia.

Investigación en curso

La Fiscalía General del Estado de Coahuila confirmó que ya abrió una carpeta de investigación. Se han solicitado videos de seguridad de la empresa y se han recabado entrevistas con testigos.

Noticia elaborada con información de Infobae.