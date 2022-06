Britney Spears es una mujer felizmente casada. La estrella del pop compartió su primera publicación en Instagram el viernes desde que se casó con Sam Asghari un día antes en una boda romántica en Los Ángeles. “09-06-2022”, subtituló el carrusel de imágenes, agregando un emoji de paloma blanca y un emoji de anillo. La cantante etiquetó a la diseñadora de moda italiana Donatella Versace, quien diseñó el vestido de novia de sus sueños; las maquilladoras Sofia Tilbury y Charlotte Tilbury, que crearon su “aspecto brillante y favorecedor para el día y la noche“; y Stephanie Gottlieb, quien diseñó las bandas personalizadas de la pareja.

En una segunda publicación, con fotos de la fiesta después de que la pareja se casó, Spears dijo que tuvo el “día más espectacular“. “¡¡¡Guau!!! ¡¡¡LO LOGRAMOS!!! NOS CASAMOS“, escribió. “Estuve tan nerviosa toda la mañana, pero luego a las 2:00 p. m. realmente me di cuenta… ¡NOS CASAREMOS 💍! un castillo de ensueño fueron fantásticos!!! La ceremonia fue un sueño y la fiesta fue aún mejor 🎉!!!”

La cantante agregó que “tanta gente increíble” asistió a su gran día, incluidos Drew Barrymore, Madonna, Paris Hilton y Selena Gomez, y que ella “todavía estaba en estado de shock“. “@drewbarrymore, mi girl crush y @selenagomez, que por cierto es mucho más bonita en persona si eso es posible, ambas vinieron. Me quedé sin palabras… Besé a @madonna otra vez 😉😉😉 y bailamos 💃🏼 hasta altas horas de la noche con @ParisHilton”, dijo, agradeciendo también a quienes ayudaron a crear su look para las festividades. “Me sentí tan hermosa“.

Luego concluyó, “Creo que todos nos caímos en la pista de baile al menos 2 veces 😂 !!! Quiero decir, vamos… ¡¡¡todos estábamos VOGUING !!! @SamAsghari TE AMO !!!” Una tercera publicación en la página de Instagram de Spears muestra a la cantante rompiéndola en la pista de baile. Asghari también compartió algunas fotos de la boda en su Instagram, subtitulando la publicación con emojis de un rey y una reina.

Spears, de 40 años, y Asghari, de 28, dijeron “Sí, acepto” en Los Ángeles ante 60 invitados. La cantante caminó por el pasillo con un vestido personalizado de Atelier Versace al ritmo de “Can’t Help Falling in Love” de Elvis Presley antes de cambiarse de ropa tres veces más durante la noche. “Britney caminó sola por el pasillo. Se veía absolutamente deslumbrante con su vestido principal”, dijo una fuente. “Ella lloró lágrimas de felicidad en algunos momentos“.

La fuente agregó: “Terminó siendo la noche más feliz para Britney. Quería una boda de cuento de hadas y la consiguió. Britney se veía deslumbrante. Está muy emocionada de casarse. Espera un futuro con Sam”. “Estoy tan increíblemente feliz por ella. Se veía deslumbrante y me hizo muy feliz ver que encontró su cuento de hadas”, dijo Hilton en su podcast This Is Paris el viernes. “Son una pareja hermosa y simplemente resplandeciente. Realmente conmovió mi corazón verla tan feliz y libre”.

Hilton y Spears incluso unieron fuerzas para interpretar su éxito de 2005 “Stars Are Blind”, antes de que Spears bailara con su propio éxito, “Toxic”. Antes de las festividades, una fuente reveló que Spears ha estado lista durante mucho tiempo para casarse con Asghari. “Britney comenzó a planear y soñar con su boda poco después de comprometerse en noviembre. Disfrutó de la planificación, pero también se sintió estresada”. La fuente agregó: “Es un gran problema para ella que finalmente pueda casarse. Quiere que sea perfecto. Está tan emocionada que se siente abrumada. Está muy emocionada”.