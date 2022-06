Britney Spears se ha desconectado, literalmente, días después de casarse con Sam Asghari. La ecléctica cuenta de Instagram de la estrella del pop no se encontraba por ninguna parte el jueves por la mañana. Aunque Spears, de 40 años, se ha tomado breves descansos de la plataforma de redes sociales antes, este último se produce en medio de su nueva felicidad conyugal y el desafortunado drama familiar que siguió a sus nupcias de cuento de hadas.

Spears y Asghari, de 28 años, se dieron el “sí quiero” en una ceremonia íntima en su casa de California el jueves pasado. A pesar de los intentos de su ex esposo Jason Alexander de arruinar la boda y el “ataque de pánico” de la novia antes de la ceremonia, ella describió su gran día con el actor como un “sueño” hecho realidad.

Su familia inmediata, incluidos su padre Jamie Spears, su madre Lynne Spears y su hermana Jamie Lynn Spears, no recibieron invitaciones para la fiesta repleta de estrellas. Spears dijo anteriormente que quería demandarlos por permitir que su supuesta tutela abusiva continuara durante casi 14 años.

Aunque varios medios informaron que su hermano, Bryan Spears, recibió una invitación, y una fuente cercana a Bryan nos dijo que no pudo asistir debido a otro compromiso familiar, Britney se aseguró de dejar las cosas claras. “Nunca fuiste invitado a mi boda“, escribió en una publicación de Instagram eliminada desde entonces, y agregó: “Vete a la mierda, Bryan“.

Antes de desactivar su cuenta, Britney también estaba peleándose en la aplicación con su madre. El viernes pasado, Lynne, de 67 años, se entusiasmó con las fotos de la boda de su hija mayor y escribió: “¡Te ves radiante y muy feliz! ¡Tu boda es la boda de tus sueños! ¡Y tenerlo en tu casa lo hace tan sentimental y especial! ¡Estoy tan feliz por ti! ¡Te amo!”

Pero su tono cambió esta semana después de que Britney volviera a publicar un video motivacional el miércoles que presentaba una voz en off que decía: “Y nunca olvides cómo te dieron distancia cuando necesitabas amor”. “¡¡¡¡Solo digo!!!!” subtituló el clip la cantante de “Baby One More Time”. En un comentario eliminado desde entonces, Lynne respondió: “¡Tienes que estar bromeando!”