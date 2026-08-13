Brisa Hennessy recorrerá más de 70 mil kilómetros en su temporada 2026-2027

La surfista costarricense Brisa Hennessy recorrerá más de 70 mil kilómetros durante su temporada 2026-2027, según se informó en el ámbito deportivo.

Son cuatro continentes en total los que visitará la surfista. Este trayecto es considerado por Carlos Brenes, experto en deporte, como una de las temporadas de más desgaste físico y mental que enfrentará la tica.

La atleta nacional competirá en ocho países diferentes como parte de su exigente calendario internacional. La tica se prepara para representar al país en las principales competencias del circuito mundial de surf.