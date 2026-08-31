La surfista costarricense Brisa Hennessy competirá por estar entre las cuatro mejores del Tour Mundial de Surf en un lugar que conoce desde niña.

La tica busca avanzar en el circuito mundial con el objetivo de posicionarse entre las mejores surfistas del planeta.

La joven surfista menciona que “este año ha sido realmente duro para mí y ha puesto a prueba mi confianza en mí misma de muchas maneras”.

El conocimiento del escenario de competencia podría ser una ventaja para la deportista nacional en esta etapa del torneo.