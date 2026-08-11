Brisa Hennessy competirá esta semana en el Tour Mundial de Surf

La surfista costarricense Brisa Hennessy competirá esta semana en la séptima fecha del Tour Mundial de Surf, un evento que reúne a las mejores surfistas del planeta y que se llevará a cabo en una de las olas más emblemáticas del circuito mundial.

La tica, que ya ha logrado importantes resultados en el tour, busca sumar puntos valiosos para escalar en el ranking mundial y acercarse a sus objetivos de clasificación.

La participación de Hennessy en esta fecha del campeonato mundial genera gran expectativa entre los aficionados al surf en Costa Rica, que siguen de cerca su desempeño en la élite del deporte.