Brisa Hennessy clasificó a octavos de final en la fecha del Tour Mundial de Surf

La surfista costarricense Brisa Hennessy clasificó a los octavos de final en la séptima fecha del Tour Mundial de Surf, que se lleva a cabo en Tahití del 8 al 18 de agosto.

La tica, que ya acumula 12 mil puntos en la competencia, enfrentará a una excampeona del mundo en la siguiente ronda, en un duelo que promete ser uno de los más emocionantes del torneo.

La participación de Hennessy en esta fecha del campeonato mundial genera gran expectativa entre los aficionados al surf en Costa Rica, que siguen de cerca su desempeño en la élite del deporte.