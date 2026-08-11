Brasileña enamorada de un tico crean postres que fusionan dos culturas

Priscila, una brasileña nacida en Sao Paulo que se autodenomina “bracilitica”, llegó a Costa Rica hace seis años tras enamorarse de un tico que conoció mientras trabajaba en Brasil, y juntos han creado un postre que conquista por su textura crujiente y su combinación de dulce con fruta.
Este producto, que ya ha sido probado por Felipe y el equipo del programa, despierta todo tipo de elogios y aseguran que es “demasiado rico”, logrando que quien lo prueba quiera repetir.
La fusión de ambas culturas, la brasileña y la costarricense, se refleja en cada bocado de esta creación que nació del amor y el emprendimiento de esta pareja.