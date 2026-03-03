Brasil se queda sin ’10’: anuncian la baja de figura clave para el mundial

Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

La máxima ganadora de las Copas no inició el mes de marzo con la mejor noticia posible de cara a Norteamérica 2026. Se acaba de confirmar la baja del último jugador que portó la camiseta 10 en una convocatoria oficial.

El Real Madrid indicó que el futbolista Rodrygo sufrió una grave lesión de rodilla, que lo alejará al menos seis meses de competencia, por lo que será baja para el Mundial con la selección de Brasil.

“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Rodrygo por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado una rotura del ligamento cruzado anterior y una rotura del menisco lateral de la pierna derecha”, indicó el Madrid en un comunicado oficial.

También, la selección de Brasil publicó un sentido mensaje acompañado de una imagen dedicados al extremo:

“La Confederación Brasileña de Fútbol expresa su solidaridad con Rodrygo Goes, delantero del Real Madrid y de la Selección Brasileña, quien sufrió una grave lesión durante el partido contra el Getafe. La CBF le desea al jugador una pronta recuperación y un regreso a las canchas lo antes posible”.

Con la selección mayor, Rodrygo ha disputado 37 partidos, en donde anotó 9 goles y consiguió dos asistencias.