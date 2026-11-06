Brandon Mongrillo: el finalista que canta con la fuerza de su abuelo

Fecha de publicación: 6 de November de 2026

Fecha de modificación: 6 de November de 2026

Brandon Mongrillo, finalista de La Voz del Más Allá, comenzó a cantar desde niño gracias al apoyo de su abuela y hoy imita a Antonio Aguilar por su abuelo, a quien le gustaba el artista.

El joven guarda más de cinco trajes, sombreros y recuerdos en el cuarto de los trajes, además de un cacho de la buena suerte que usa como amuleto en cada presentación.

Con el respaldo de sus padres Ricardo Mongrillo y Floribeth Villalobos, se prepara para su última presentación y sueña con potenciar su carrera.