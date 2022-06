El boxeador sudafricano Simiso Buthelezi está en coma inducido después de sufrir un duro castigo durante su combate contra Siphesihle Mntungwa. Este era con el título del peso ligero de la Federación Mundial de Boxeo de África (WBF) en juego.En unas imágenes que están dando la vuelta al mundo Simiso Buthelezi, que estaba dominando claramente el combate, se quedó inconsciente en el décimo asalto tras recibir un fuerte golpe de Mntungwa. El arbitro intervino para que Mntungwa se parara y cuando dio la orden de reiniciar la pelea, Buthelezi se dirigió sorprendentemente hacia otro ángulo completamente desorientazo.

El deportista empezó lanzar golpes al aire, (como si fuese un fantasma mientras apenas podía mantenerse en pie Esto fue en el Greyville Convention Centre de Durban. El árbitro, al percatarse del estado del boxeador, detuvo de inmediato la pelea.Tras el combate Simiso Buthelezi fue trasladado al hospital, en el que le sometieron a un coma inducido.Ante esta situación, el juez dio por terminado el combate y Mntungwa se llevó el título. Buthelezi salió del cuadrilátero en camilla y fue trasladado a un hospital.

“Algo siniestro”

No se sabe aún cual fue el motivo de la repentina perdida de conocimiento del boxeador, ya que en el momento del incidente no había recibido golpes en la cabeza. Su entrenador, Bheki Mngomezulu, comentó que no hay cambios en la condición de su pupilo, quien sigue en coma. El entrenador considera que podría tratarse de “algo siniestro” como la brujería, puesto que nunca ha visto algo similar durante su carrera en el boxeo.

“Los médicos dicen que podría haber un coágulo de sangre en el cerebro debido a un golpe en la cabeza”, insinuó Mngomezulu. Además, agregó que durante la pelea no lo vio recibir golpes serios. Esta derrota es la primera en la carrera de Simiso Buthelezi. Mientras, que Siphesihle Mntungwa sumó su séptimo triunfo y se coronó campeón ligero de la WBF en África.