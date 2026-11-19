Fecha de publicación: 19 de November de 2026

Fecha de modificación: 19 de November de 2026

Botones personalizados que entretienen y mantienen las manos ocupadas son los famosos clickers que crea Lu Vargas, emprendedora de Alajuela Centro, para ayudar a personas con ansiedad.

Estos botones se presionan una y otra vez y, aunque parecen un simple juguete, pueden convertirse en un pequeño escape para liberar tensión.

Lo más curioso es que las personas pueden construir sus propios clickers a su gusto, convirtiendo una idea sencilla en un objeto divertido y personalizado para desconectarse del estrés.