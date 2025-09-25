Durante los próximos 12 meses se crearán 250 puestos de trabajo en la zona franca América, Heredia.

Boston Scientific

En este caso, la empresa Boston Scientific anunció su expansión de operaciones en Costa Rica.

“Ayer inauguramos nuestro nuevo Global Hub en Heredia, un centro estratégico que reunirá a casi 1,200 personas colaboradoras en áreas de Investigación y Desarrollo y servicios compartidos. Con esta expansión, esperamos crear 250 nuevos empleos en los próximos 12 meses, reforzando nuestro compromiso con la innovación, la eficiencia y la mejora de la salud de pacientes en todo el mundo“, dijo la empresa en su página de Facebook.

Oportunidades

Las oportunidades son para técnicos, administrativos y tecnologías de la información, recursos humanos y finanzas.

Para más información, ir al sitio de la empresa.