La frustración de Juventus continúa después de lo que fue la derrota en Turín por 1-2 frente a Benfica, lo que deja a los italianos sin puntos en las primeras dos fechas de la fase de grupos de la UEFA Champions League.

Cambio de temporada pero la Vecchia Signora no mejora su producción y esto es algo que ya preocupa a Leonardo Bonucci , quien pidió por una rápida reacción del plantel para dejar atrás el irregular momento.

En diálogo con Amazon Prime Video tras el encuentro, el defensor central italiano comentó: “Los silbidos están justificados. Hay poco que decir. Hemos perdido un partido que no deberíamos haber perdido”.

Y agregó: “Está bien que nos abucheen. Soy el capitán y debo poner cara. Estamos pasando por un momento en el que nos cuesta hacer todo. Estoy preocupado, no hay nada que ocultar. Desafortunadamente, nos vamos del partido con demasiada frecuencia. No sé por qué y eso es lo que más me preocupa”.

Por último, Bonucci concluyó: “Nos cuesta mantener los partidos. Ahora hay poco que decir, solo hay que callar, trabajar y mirar hacia adelante. Creo que es una situación que hay que cambiar sin duda. Tenemos muchos jugadores fuera, siempre estamos jugando los mismos y sientes el cansancio. Es culpa de todos”.

Esta derrota marcó la primera vez que la Juve pierde sus dos primeros partidos en la fase de grupos de la Champions, mientras que es la primera vez que pierde tres encuentros seguidos en la Copa de Europa o la UCL desde septiembre de 1972.

