Bomberos y El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) trabajan de manera conjunta para determinar las causas del incendio que cobró la vida de cinco personas en una cuartería de San José. Las víctimas, tres mujeres y dos hombres, fallecieron atrapadas en el interior del edificio durante la madrugada del jueves. En total, 21 personas se encontraban en el lugar, logrando 16 de ellas sobrevivir a la tragedia.

Los equipos de rescate y forenses mantienen labores de escombreo para recoger indicios entre los restos calcinados de la estructura. La escena, de 576 metros cuadrados afectados, es analizada al detalle para reconstruir los hechos. Se busca identificar el punto de origen del fuego y los factores que impidieron la evacuación.

Este siniestro eleva a 17 el número de fallecidos por incendios en lo que va del 2025, una de las cifras más altas registradas en los últimos siete años. La investigación sigue su curso para establecer responsabilidades y evitar futuras tragedias.