Bomberos trabajan en la extinción de tres grandes incendios en Guanacaste

Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

El Cuerpo de Bomberos de Costa Rica enfrenta una crítica temporada de incendios forestales con 58 emergencias atendidas en lo que va de 2026, cinco veces más que las 10 registradas a la misma fecha del año anterior.

De estos siniestros, ocho permanecen activos y tres alcanzan la categoría máxima de peligrosidad, concentrándose todos en la provincia de Guanacaste, específicamente en Tempate, Santa Cruz, Carrillo y Tamarindo.

Las llamas han consumido aproximadamente 2,351 hectáreas de bosque, de las cuales el 90% corresponden a Guanacaste, afectando cantones como Nicoya, Santa Cruz, Liberia, Abangares, Carrillo y Bagaces.

Jordan Trigueros, de la Unidad Operativa Forestal, explicó que los fuertes vientos que azotan el Pacífico Norte están complicando las labores de extinción y provocando que el fuego avance con mayor rapidez.