Bomberos trabajan en la extinción de tres grandes incendios en Guanacaste

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El Cuerpo de Bomberos de Costa Rica enfrenta una crítica temporada de incendios forestales con 58 emergencias atendidas en lo que va de 2026, cinco veces más que las 10 registradas a la misma fecha del año anterior.
De estos siniestros, ocho permanecen activos y tres alcanzan la categoría máxima de peligrosidad, concentrándose todos en la provincia de Guanacaste, específicamente en Tempate, Santa Cruz, Carrillo y Tamarindo.
Las llamas han consumido aproximadamente 2,351 hectáreas de bosque, de las cuales el 90% corresponden a Guanacaste, afectando cantones como Nicoya, Santa Cruz, Liberia, Abangares, Carrillo y Bagaces.
Jordan Trigueros, de la Unidad Operativa Forestal, explicó que los fuertes vientos que azotan el Pacífico Norte están complicando las labores de extinción y provocando que el fuego avance con mayor rapidez.