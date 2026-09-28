Bomberos trabaja para identificar qué fue lo que originó el incendio en Ciudad del Este

Fecha de publicación: 28 de September de 2026

Fecha de modificación: 28 de September de 2026

El Cuerpo de Bomberos trabaja en identificar las causas del incendio registrado en el Centro Comercial del Este, en Curridabat, que dejó daños en más de 1,500 metros cuadrados.

Este domingo el centro comercial abrió el resto de sus instalaciones mientras se restauran las áreas quemadas.

Catalina Aragón, ingeniera de bomberos, explicó que el trabajo principal consiste en reducir el área de estudio, conocida como área de origen del incendio, para hacer un enfoque más específico que permita ubicar la causa.

Aragón detalló que la evaluación inicial consiste en revisar los daños en la estructura, ya que el fuego deja marcas sobre los elementos estructurales que los especialistas estudian y analizan para avanzar hacia el punto de inicio.

El fuego consumió principalmente un espacio de juegos infantiles y el área de cines de Nova Cinemas de Repretel, y aunque los bomberos tardaron 20 minutos en controlarlo, el sistema de aviso temprano y de riego del edificio impidió que las llamas se propagaran con rapidez.

Marcela Calderón, de mercadeo de Ciudad del Este, informó que el centro opera a un 70% de capacidad, que las etapas 2 y 3 están totalmente habilitadas y que el área gastronómica funciona con normalidad.

La vocera de Nova Cinemas indicó que no hay daños estructurales mayores y que los equipos de la empresa trabajan en la limpieza de las instalaciones.

En el país ocurren tres incendios estructurales diarios, y este fue el número 767 atendido por los bomberos este año, con más de 120 funcionarios y 16 unidades en el lugar.