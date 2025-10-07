El Cuerpo de Bomberos compartió un video de cómo rescataron a un manigordo que estaba dentro de una alcantarilla en Santa Ana.

Imágenes de las acciones realizadas

“El rescate se extendió por 2 horas y media, ya que el animal al escuchar al personal de rescate, se ocultaba dentro del sistema de alcantarillado”, expresaron en redes sociales los bomberos.

¿Qué se hizo con el animal tras el rescate?

El manigordo fue entregado a personeros del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC). Los funcionarios trasladaron al animal hacia La Guacima de Alajuela, donde un veterinario intentará salvarle la vida. El estado del felino es crítico.