Bomberos rechaza señalamientos sobre compra de 40 ambulancias

Fecha de publicación: 7 de November de 2026

Fecha de modificación: 7 de November de 2026

El Cuerpo de Bomberos rechazó los señalamientos sobre la compra de 40 ambulancias y negó que la presidenta Laura Fernández ordenara la cantidad de unidades o la modalidad de contratación.

Según la institución, en julio la mandataria únicamente giró la instrucción de fortalecer el servicio de atención prehospitalaria.

Bomberos aseguró que sus equipos definieron la cantidad, las características y el mecanismo para adquirir los vehículos, en función de las necesidades de atención y la protección de la vida.