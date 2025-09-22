Por medio de sus redes sociales, Bomberos confirmó la muerte de un menor de entre 2 y 3 años, tras haber caído en un pozo en San Carlos.

Emergencia

El reporte del hecho llegó después de las 12:00 m.d., y desde ese momento cuerpos de rescate se trasladaron a la zona para intentar salvar al menor.

Autoridades se toparon con un pozo estrecho dentro de una vivienda.

Mensaje de Bomberos

Después de confirmar la muerte de la víctima, publicaron este mensaje:

"Y es ahí cuando nos quitamos la capa y el casco de bombero y nos ponemos los zapatos de la familia y comenzamos a sentir un dolor inimaginable. Pensamos en ese niño juntando, riendo, sacando sonrisas y carcajadas y luego todo se transforma en desgracia. Este tipo de emergencias nos duele y nos duele muchísimo. A la familia del niño, le enviamos nuestras más sinceras condolencias", decía el texto titulado "No tenemos un corazón de piedra y por eso, nos duele y nos duele muchísimo".

Extracción

Las labores de extracción se mantienen en el lugar.