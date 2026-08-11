Bomberos inicia investigación del incendio que dejó 2 fallecidos en Pavas

El Cuerpo de Bomberos inició la investigación del incendio que consumió una vivienda en Villa La Esperanza de Pavas y que cobró la vida de dos personas, entre ellas la de un menor de 13 años, en una emergencia que evidenció las dificultades que enfrentan los equipos de rescate por la falta de agua en la zona.

Ingenieros analizarán los indicios recolectados en la estructura para determinar qué pudo generar el siniestro, una investigación que podría tomar un par de semanas.

Las autoridades advierten que la mayoría de viviendas en el país carecen de salidas de emergencia, lo que aumenta el riesgo de muertes en este tipo de incidentes.