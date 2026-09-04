Bomberos fortaleció capacidad de respuesta con nuevo simulador

El Cuerpo de Bomberos fortaleció su capacidad de respuesta con un nuevo simulador para atender emergencias con hidrocarburos, además de incorporar nuevos vehículos y equipos para reforzar la atención de incidentes en el país.

La herramienta tecnológica permitirá a los bomberos entrenarse en situaciones de riesgo real sin exponer sus vidas, mejorando la preparación del personal en caso de incendios en estaciones de servicio y otros escenarios con combustibles.

La inversión en esta tecnología busca reducir los tiempos de respuesta y salvar más vidas en las emergencias.