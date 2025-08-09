Bomberos de Costa Rica y Panamá se unieron por un motivo en común: frenar un incendio que se originó en la línea fronteriza entre ambos países.

El siniestro afecta una industria en donde se almacenan gran cantidad de colchones, una estructura de alrededor de 1.500 metros cuadrados, ubicada en el sector de Río Sereno, que conecta San Vito de Coto Brus y Ciudad Neily en Puntarenas.

Video: Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica

Las estaciones de Coto Brus y Ciudad Neily trabajan de forma conjunta con los Bomberos de Panamá para controlar las llamas y evitar que el fuego se propague por la zona.