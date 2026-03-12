Bomberos corren para que los actuales diputados les adelante la pensión

Fecha de publicación: 23 de September de 2026

Fecha de modificación: 23 de September de 2026

Los bomberos enfrentan una carrera contra el tiempo en la Asamblea Legislativa para que los actuales diputados aprueben en dos debates el proyecto de ley que les permitiría pensionarse a los 55 años, antes de que concluya la legislatura en aproximadamente un mes y medio.

La iniciativa, que ya se encuentra en el plenario tras su aprobación en comisión, establece como requisitos cumplir 30 años de servicio activo y 320 cuotas, con el objetivo de permitir la renovación del personal en una labor de alto riesgo.

Sin embargo, el temor del cuerpo de bomberos es que el proyecto no logre votarse en el periodo actual y tenga que empezar de cero con los nuevos diputados que asumirán funciones.