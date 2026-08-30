Un incendio registrado la noche de este sábado afectó una estructura de aproximadamente 1.200 metros cuadrados, utilizada como bodega, en San José.

De acuerdo con el reporte de atención, el inmueble está ubicado 100 metros al oeste de Armería Polini.

Cuando los cuerpos de emergencia llegaron al sitio, las llamas afectaban cerca del 50% de la estructura.

Amplio despliegue de emergencia

Por la magnitud del incendio, varias unidades trabajaron en el lugar, entre ellas vehículos extintores, una plataforma, personal de rescate y un tanquero.

Además, una ambulancia de soporte avanzado de vida de la Cruz Roja permaneció en la escena como medida preventiva.

Los equipos de emergencia controlaron el fuego y ahora buscan determinar las circunstancias que provocaron el incendio.