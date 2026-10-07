Bomberos buscan personal y voluntarios

Fecha de publicación: 7 de October de 2026

Fecha de modificación: 7 de October de 2026

El Benemérito Cuerpo de Bomberos informó, mediante una de sus redes oficiales, sobre una convocatoria abierta.

Según informó la institución, requieren bomberos y voluntarios para la estación de Tortuguero, Limón. Para formar parte de la agrupación, es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Ser mayor de edad.

Contar con tercer año de colegio aprobado.

Tener una buena condición física.

La convocatoria está programada para el lunes 12 de octubre, en la estación mencionada y con un horario de 10:00 a. m. a 12:00 m.

Por: Camila Rosales Méndez

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