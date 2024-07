En Ciudadela 15 de Setiembre, Hatillo, el fuego que inició por una quema de basura terminó amenazando las viviendas de varios vecinos.

Noticias Repretel se hizo presente en el lugar antes de la llegada del Cuerpo de Bomberos. Según indica una vecina, donde se originó el fuego es un lote baldío que utilizan para tirar desechos.

“Ya ese lote baldío tiene varios meses de estar así, solo, baldío, vienen a tirar aquí bastantes cosas y no hacen caso, los vecinos no hacen caso. Ya hemos puesto quejas en la muni y no nos ayudan con esta situación. Este lote quedó baldío hace varios meses y vea ahorita en lo que se ha convertido“, dijo la asistente.

Hubo una vecina que no quiso salir de su casa.

Los encargados de acabar con las llamas se hicieron presentes con su respectivo equipo de oxigenación. El trabajo tuvo que ser muy cauteloso debido a que las llamas hicieron contacto con el tendido eléctrico.

Noticia en desarrollo.