Bomberos atendieron este año 11 incendios de grandes proporciones

Fecha de publicación: 29 de September de 2026

Fecha de modificación: 29 de September de 2026

El Cuerpo de Bomberos atendió este año 11 incendios de grandes proporciones, lo que representa más de 13 mil metros cuadrados consumidos por las llamas.

Este martes, la institución atendió un principio de incendio en el edificio del Instituto de Investigaciones Farmacéuticas de la UCR.

Rodrigo Leandro, miembro del cuerpo de bomberos informa que “al parecer el daño producido en la máquina fue en el techo, propiamente fuera del edificio”.

El siniestro fue localizado y afectó de manera parcial uno de los pisos del inmueble, según indicó la institución universitaria.