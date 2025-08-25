El bombero que lideró la compleja captura de un toro de aproximadamente 800 kilogramos que merodeó por las cercanías del Aeropuerto Juan Santamaría en Alajuela, habló en exclusiva sobre la difícil operación que realizaron para controlar al animal y evitar una tragedia.

El personal especializado debió actuar con precisión y valor para capturar al ejemplar, que había escapado de un potrero cercano, tras embestir a varias personas y golpear vehículos durante la tarde de un domingo, generando gran conmoción entre los conductores.

Afortunadamente, gracias a su intervención, ninguna persona resultó afectada y el animal fue finalmente sacado de la carretera y devuelto a un lugar seguro.