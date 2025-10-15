Escrito por: Eduardo Troconis

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una fuerte advertencia al afirmar que podría intervenir para cambiar las sedes del Mundial de Fútbol 2026 y de los Juegos Olímpicos 2028, debido a sus desacuerdos con autoridades locales de las ciudades anfitrionas.

¿Qué dijo?

Durante una conferencia de prensa desde la Casa Blanca, Trump expresó su descontento con la alcaldesa de Boston, ciudad que será una de las sedes del Mundial junto a otras localidades de Norteamérica.

“Amo a la gente de Boston y sé que las entradas para los partidos están agotadas, pero su alcaldesa no es buena. Es inteligente, pero es de izquierda radical”, señaló el mandatario. @telemundoni Tras amenazar el mes pasado con retirar los partidos del Mundial de 2026 de ciudades que considera "inseguras", el presidente Donald Trump afirmó el martes que consideraría tomar medidas similares contra Boston. ♬ original sound – Telemundo Nueva Inglaterra

No quiere saber nada de Boston

El presidente fue más allá al advertir que, si considera que existen “condiciones inseguras”, podría solicitar directamente al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el traslado de los partidos a otra ciudad. “Más vale que Boston se ponga las pilas”, afirmó.

Más amenazas

Trump también extendió su amenaza a los Juegos Olímpicos de 2028, que se realizarán en Los Ángeles. “Si pensara que Los Ángeles no va a estar bien preparada, lo trasladaría a otra ubicación”, agregó.

El Comité Olímpico Internacional y la FIFA no se pronunciaron oficialmente sobre las declaraciones del mandatario, aunque expertos deportivos consideran poco probable que el presidente tenga la autoridad para modificar las sedes ya confirmadas.