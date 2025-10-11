Escrito por: Eduardo Troconis

Según el Daily Mail y la cadena Sky Sports, el Inter Miami habría recibido el ofrecimiento de fichar a Neymar Jr., lo que abriría la puerta a un reencuentro con sus excompañeros Messi y Suárez en la Major League Soccer.

La MSN

Entre 2014 y 2017, el fútbol vivió una época dorada con la MSN: Lionel Messi, Luis Suárez y Neymar. El tridente del FC Barcelona deslumbró al planeta con goles, títulos y espectáculo, y aunque la salida del brasileño al PSG rompió esa sociedad, los rumores sobre una posible reunión nunca desaparecieron.

¿Qué dicen las informaciones?

Según los medios mencionados y según recogió Infobae, no existen negociaciones formales, pero los representantes del brasileño de 33 años analizan opciones con miras al Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

Actualmente, Neymar milita en el Santos FC, club donde inició su carrera profesional. Tras su paso por el PSG y el Al Hilal de Arabia Saudita, el delantero regresó a Brasil buscando reencontrarse con su mejor versión. Sin embargo, las lesiones lo limitaron a apenas 21 partidos, con seis goles y tres asistencias en la temporada.

“Es una perspectiva que podría atraer a Neymar en este momento de su carrera”, destaca el periodista Simon Jones en el Daily Mail y en declaraciones recogidas por Infobae.

¿Cómo está la situación de Neymar Jr?

El contrato con Santos se extiende hasta diciembre de 2025, aunque podría rescindirlo a mediados de 2026 y llegar libre al club estadounidense.