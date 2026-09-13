Hallazgo de un bolso escondido lleno de municiones sorprendió a policías

Fecha de publicación: 13 de September de 2026

Fecha de modificación: 13 de September de 2026

Un operativo de la Fuerza Pública permitió realizar un importante decomiso de armas y municiones en el sector de Mata Redonda, en San José.

Los oficiales localizaron un bolso que estaba oculto debajo de una lámina de zinc. En su interior encontraron más de 260 municiones de diferentes calibres, además de un arma de fuego y dos cargadores.

¿Qué encontraron en el bolso?

El arma de fuego tenía la serie no visible. También fueron ubicados dos cargadores: uno con capacidad para 30 municiones y otro para 15.

Le puede interesar: ¿Seguirán las lluvias? Esto es lo que se espera para el inicio de semana



Todo el material fue decomisado por los oficiales.

Hallazgo durante operativos

El descubrimiento se realizó como parte de los operativos que desarrolla la Fuerza Pública para prevenir y combatir delitos contra la vida y la propiedad.

Las autoridades mantienen este tipo de acciones en distintos sectores del país con el objetivo de detectar armas y municiones que puedan estar vinculadas con actividades delictivas.

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.