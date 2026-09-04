Bolitas en los testículos: señales que conviene revisar

La aparición de bolitas en los testículos puede deberse a causas benignas como acumulaciones de líquido o quistes, pero también es importante descartar condiciones más serias mediante una evaluación médica.

El Dr. Francisco Cordero, urólogo, explica que un bulto duro, firme e indoloro debe ser evaluado con atención, ya que aunque muchas causas son benignas, es necesario descartar malignidad.

El especialista detalla que el crecimiento del bulto, el dolor, la pesadez en el escroto, la fiebre o la secreción son señales de alerta, y que un golpe o una inflamación previa pueden ser desencadenantes de estas formaciones.