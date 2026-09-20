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La Selección de Costa Rica iniciará este domingo 20 de setiembre su concentración para disputar la fase de grupos de la Liga de Naciones de Concacaf.
El técnico Fernando Batista convocó a 30 jugadores, de los cuales 23 serán escogidos para cada partido.
La convocatoria está integrada por 24 futbolistas del campeonato nacional y seis legionarios. Además, 13 de los llamados tienen 23 años o menos.
La Tricolor comenzará los entrenamientos este lunes 21 de setiembre y tendrá doble sesión el martes y miércoles.
Costa Rica debutará este jueves 24 de setiembre ante Curazao, a las 8:00 p. m., en el Estadio Ricardo Saprissa Aymá.
Después enfrentará a Haití, Nicaragua y nuevamente a Haití para cerrar la fase de grupos.
La Sele buscará avanzar a los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf.
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