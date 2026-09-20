Fecha de publicación: 20 de September de 2026

Fecha de modificación: 20 de September de 2026

La Selección de Costa Rica iniciará este domingo 20 de setiembre su concentración para disputar la fase de grupos de la Liga de Naciones de Concacaf.

El técnico Fernando Batista convocó a 30 jugadores, de los cuales 23 serán escogidos para cada partido.

Lista de convocados para la Liga de Naciones

La convocatoria está integrada por 24 futbolistas del campeonato nacional y seis legionarios. Además, 13 de los llamados tienen 23 años o menos.

La Tricolor comenzará los entrenamientos este lunes 21 de setiembre y tendrá doble sesión el martes y miércoles.

Juegos de La Sele

Costa Rica debutará este jueves 24 de setiembre ante Curazao, a las 8:00 p. m., en el Estadio Ricardo Saprissa Aymá.

Después enfrentará a Haití, Nicaragua y nuevamente a Haití para cerrar la fase de grupos.

La Sele buscará avanzar a los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf.

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