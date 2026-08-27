Video: Boa es atacada por hormigas en Corcovado

Un video difundido en redes sociales captó un curioso momento ocurrido en el Parque Nacional Corcovado, donde un grupo de hormigas atacaban una boa mientras esta permanecía sobre un árbol.

En las imágenes, compartidas por Diego Cedeño en su perfil de Facebook, se observa cómo las hormigas avanzan sobre el cuerpo de la serpiente, mientras esta intenta defenderse del ataque.

Reacción de boa sorprendió a usuarios

El comportamiento del reptil llamó la atención de quienes vieron el video, generando numerosos comentarios y reacciones en redes sociales.

El registro rápidamente despertó curiosidad entre los usuarios por la inusual escena captada en uno de los parques nacionales con mayor biodiversidad de Costa Rica.

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