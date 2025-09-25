El programa BN Mujer del Banco Nacional cumple 15 años de fortalecer a mujeres emprendedoras y líderes en todo el país, brindándoles herramientas de crecimiento profesional, empresarial y personal.

El poder transformador de creer

“Cuando una mujer cree en ella misma cosas transformadoras suceden, creemos en el potencial y en el poder creador de riqueza y liberador de progreso que tienen las mujeres. Por eso las acompañamos desde hace más de 15 años con el programa BN Mujer”, destacó Michelle Miranda, especialista del segmento empresarial de BN Mujer.

Una historia de éxito

Melany Sánchez es fundadora de Calathea Beauty Estudio, un espacio que comenzó hace 4 años como una clínica estética. Sin embargo, después de un tiempo entendió que sus clientes buscaban un espacio más integral.

“Yo quiero brindarles este mensaje a todas las mujeres que en este momento quieren emprender, o están emprendiendo, que en este momento tomen la oportunidad que les da BN Mujer, y también de que, a pesar de las dificultades que encuentren en el camino, que no desistan”.

En estos 15 años, BN Mujer ayudó a más de 58 mil mujeres a convertir sus sueños en realidad, con un papel como aliado estratégico de las emprendedoras en Costa Rica, brindando apoyo a iniciativas que no solo fortalecen negocios, sino que también inspiran y conectan a mujeres de todas las edades y sectores.