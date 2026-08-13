5 señales que revelan si lo bloquearon de WhatsApp

Aunque WhatsApp no notifica de manera directa cuando un usuario bloquea a otro, existen algunas pistas que pueden ayudar a identificar si esto ocurrió. Reconocer estas señales puede permitirle comprender por qué una conversación deja de tener actividad, los mensajes no llegan o desaparecen ciertos datos que antes eran visibles.
Una de las primeras pistas es que deje de ver la foto de perfil de ese contacto o sus actualizaciones de estado. En su lugar, podría aparecer la imagen genérica de WhatsApp o dejar de mostrarse la fotografía que tenía anteriormente.
Otra señal es que ya no puedas consultar la información de “últ. vez” o “en línea”. Si estos datos desaparecen repentinamente, podría tratarse de un bloqueo, aunque también puede deberse a cambios en la configuración de privacidad.
Cuando envía un mensaje a un contacto que posiblemente lo bloqueó, este podría quedarse únicamente con un “check” gris, lo que indica que fue enviado, pero no entregado al destinatario.
Las llamadas de voz y video pueden no completarse cuando un usuario lo bloqueó. Además, si intentas añadir a ese contacto a un grupo, WhatsApp podría impedirlo.
También pueden desaparecer las confirmaciones de lectura y las actualizaciones de determinada información del contacto.
No necesariamente. WhatsApp mantiene esta información en privado y no existe una forma oficial de confirmar que alguien lo bloqueó. Algunas de estas señales también pueden aparecer cuando una persona modifica sus opciones de privacidad, desactiva determinadas funciones o deja de utilizar la aplicación.
Por eso, la presencia de una o varias señales no garantiza por sí sola que hayas sido bloqueado.