5 señales que revelan si lo bloquearon de WhatsApp

Aunque WhatsApp no notifica de manera directa cuando un usuario bloquea a otro, existen algunas pistas que pueden ayudar a identificar si esto ocurrió. Reconocer estas señales puede permitirle comprender por qué una conversación deja de tener actividad, los mensajes no llegan o desaparecen ciertos datos que antes eran visibles.

1. Dejar de ver la foto de pérfil

Una de las primeras pistas es que deje de ver la foto de perfil de ese contacto o sus actualizaciones de estado. En su lugar, podría aparecer la imagen genérica de WhatsApp o dejar de mostrarse la fotografía que tenía anteriormente.

2. Desaparece la última conexión

Otra señal es que ya no puedas consultar la información de “últ. vez” o “en línea”. Si estos datos desaparecen repentinamente, podría tratarse de un bloqueo, aunque también puede deberse a cambios en la configuración de privacidad.

3. No le llegan los mensajes

Cuando envía un mensaje a un contacto que posiblemente lo bloqueó, este podría quedarse únicamente con un “check” gris, lo que indica que fue enviado, pero no entregado al destinatario.

4. No se realizan llamadas

Las llamadas de voz y video pueden no completarse cuando un usuario lo bloqueó. Además, si intentas añadir a ese contacto a un grupo, WhatsApp podría impedirlo.

5. Dejar de recibir confirmaciones de lectura

También pueden desaparecer las confirmaciones de lectura y las actualizaciones de determinada información del contacto.

¿Estas señales confirman un bloqueo?

No necesariamente. WhatsApp mantiene esta información en privado y no existe una forma oficial de confirmar que alguien lo bloqueó. Algunas de estas señales también pueden aparecer cuando una persona modifica sus opciones de privacidad, desactiva determinadas funciones o deja de utilizar la aplicación.

Por eso, la presencia de una o varias señales no garantiza por sí sola que hayas sido bloqueado.