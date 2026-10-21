Black Walmart llega a Costa Rica con descuentos y opciones de financiamiento

Fecha de publicación: 21 de October de 2026

Fecha de modificación: 21 de October de 2026

Walmart puso en marcha su temporada Black Walmart, la espectacular campaña de ofertas que se extenderá hasta el 29 de noviembre de 2026 y que incluye electrodomésticos, celulares, computadoras, pantallas, videojuegos, juguetes, textiles y muchos artículos más.

La iniciativa está disponible en las tiendas Walmart, así como en los reconocidos supermercados Maxi Palí. Los clientes también pueden acceder a las promociones mediante los canales digitales y la aplicación de Walmart, con opciones para recoger los pedidos o recibirlos en sus casas.

Ofertas no se quedan solo en las tiendas

Uno de los beneficios de la temporada son los planes de financiamiento de hasta 18 meses sin intereses en Costa Rica, para productos seleccionados y con la tarjeta de la marca Walmart.

La campaña contempla distintas categorías para quienes buscan adelantar las compras navideñas, renovar artículos del hogar o adquirir regalos para fin de año.

Durante el mismo periodo, Walmart también ofrecerá promociones bajo la campaña Precio Palí Black.

Para conocer los productos y promociones, los clientes pueden visitar los establecimientos o consultar los sitios web de Maxi Palí.