Black Walmart llega a Costa Rica con descuentos y opciones de financiamiento

Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
Walmart puso en marcha su temporada Black Walmart, la espectacular campaña de ofertas que se extenderá hasta el 29 de noviembre de 2026 y que incluye electrodomésticos, celulares, computadoras, pantallas, videojuegos, juguetes, textiles y muchos artículos más.
La iniciativa está disponible en las tiendas Walmart, así como en los reconocidos supermercados Maxi Palí. Los clientes también pueden acceder a las promociones mediante los canales digitales y la aplicación de Walmart, con opciones para recoger los pedidos o recibirlos en sus casas.
Uno de los beneficios de la temporada son los planes de financiamiento de hasta 18 meses sin intereses en Costa Rica, para productos seleccionados y con la tarjeta de la marca Walmart.
La campaña contempla distintas categorías para quienes buscan adelantar las compras navideñas, renovar artículos del hogar o adquirir regalos para fin de año.
Durante el mismo periodo, Walmart también ofrecerá promociones bajo la campaña Precio Palí Black.
Para conocer los productos y promociones, los clientes pueden visitar los establecimientos o consultar los sitios web de Maxi Palí.